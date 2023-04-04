В Одессе прогремели взрывы: огнем охвачен аэродром

В Одессе прогремели взрывы: огнем охвачен аэродром
Фото: www.unsplash.com
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Украинские издания трубят тревогу

Сегодня ночью, 4 апреля, в информационном пространстве появились новости о ЧП в Одессе. Сообщается, что на территории города и области прогремели несколько мощных взрывов.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", один из ударов попал по аэродрому "Школьный", что находится в Одесской области. На территории воздушной гавани начался сильный пожар. Как известно, именно с этой авиационной базы украинский противник пытался нанести удары по территории Крымского полуострова.

Авторы телеграм-канала "Военкоры русской весны" сообщают, что незалежные вояки всеми силами старались сбить дроны на подлете к объекту, однако это им не удалось, в итоге начался сильный пожар.

Один из беспилотников-камикадзе поразил объект на территории аэродрома "Школьной", после чего и началось возгорание, отмечает "Радио 1".

В ночь на 4 апреля в нескольких украинских регионах взвыли сирены воздушной тревоги, отмечает телеканал "360".

К слову, ранее эксперт из Киева объявил, что Вооруженные силы Незалежной ждут тяжелые времена. Вскоре им устроят "новый Бахмут" под Авдеевкой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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