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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне провалов Вооруженных сил Незалежной посоветовали прекратить заниматься самовнушением и перейти к активной подготовке плана "Б".
Недавно украинский лидер пафосно заявил, что если Армия Россия не покинет земли, которые киевский режим считает своими, то в нашим бойцам несдобровать – все они будут "уничтожены", напоминает интернет-издание "Свободная пресса". При этом парой дней ранее Зеленский жаловался, что у него нет боеприпасов для контрнаступления.
Представитель властей Запорожья Владимир Рогов отметил, что пану президенту пора прекратить фантазировать, пишет информационный ресурс URA.RU. Рогов подчеркнул, что главе Украины давно следует переходить к плану "Б" – от слова "бежать": самое время Зеленскому собрать чемоданы и спрятаться где-нибудь на чужбине.
К слову, недавно американцев взбесила очередная выходка президента Украины: они также посоветовали Зеленскому поскорее бежать из родной страны.
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