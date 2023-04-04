Дела Киева плохи

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне провалов Вооруженных сил Незалежной посоветовали прекратить заниматься самовнушением и перейти к активной подготовке плана "Б".



Недавно украинский лидер пафосно заявил, что если Армия Россия не покинет земли, которые киевский режим считает своими, то в нашим бойцам несдобровать – все они будут "уничтожены", напоминает интернет-издание "Свободная пресса". При этом парой дней ранее Зеленский жаловался, что у него нет боеприпасов для контрнаступления.



Представитель властей Запорожья Владимир Рогов отметил, что пану президенту пора прекратить фантазировать, пишет информационный ресурс URA.RU. Рогов подчеркнул, что главе Украины давно следует переходить к плану "Б" – от слова "бежать": самое время Зеленскому собрать чемоданы и спрятаться где-нибудь на чужбине.



К слову, недавно американцев взбесила очередная выходка президента Украины: они также посоветовали Зеленскому поскорее бежать из родной страны.

