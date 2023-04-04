Долго не протянет: Киеву напомнили о схеме с Крымом и Донбассом

Долго не протянет: Киеву напомнили о схеме с Крымом и Донбассом
Фото: www.unsplash.com
Украина зря нагнетает обстановку

Вооруженные силы Незалежной уже потерпели немало поражений на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Однако противник продолжает упорствовать и надеется пойти в контрнаступление. Впрочем, многие зарубежные эксперты отмечают, что силы киевского режима на исходе.

Любопытными размышлениями поделились журналисты зарубежного издания Asahi Shimbun. Корреспонденты подчеркивают, что шансы Незалежной на победу в противостоянии с Российской Федерацией стремятся к нулю. Очевидно, что "долго киевский режим не протянет".

Отмечается, что западные помощники Незалежной в самое ближайшее время могут серьезно подправить свою политику и резко снизить уровень поддержки режима Зеленского. Киеву стоит вспомнить о схеме с отказом от притязаний на Крым и Донбасс, признать эти регионы принадлежащими России и провести новые границы. В противном случае Украину ждет полный разгром.

Как известно, наши бойцы уже приблизились к стадиону "Авангард" в Артемовске и отодвинули украинского противника на запад города. Такую информацию публикует телеканал "360".

К слову, ранее украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подсказали план "Б" и предложили прекратить заниматься самовнушением.

Источник: Asahi Shimbun ✓ Надежный источник
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