Украина зря нагнетает обстановку

Вооруженные силы Незалежной уже потерпели немало поражений на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Однако противник продолжает упорствовать и надеется пойти в контрнаступление. Впрочем, многие зарубежные эксперты отмечают, что силы киевского режима на исходе.



Любопытными размышлениями поделились журналисты зарубежного издания Asahi Shimbun. Корреспонденты подчеркивают, что шансы Незалежной на победу в противостоянии с Российской Федерацией стремятся к нулю. Очевидно, что "долго киевский режим не протянет".



Отмечается, что западные помощники Незалежной в самое ближайшее время могут серьезно подправить свою политику и резко снизить уровень поддержки режима Зеленского. Киеву стоит вспомнить о схеме с отказом от притязаний на Крым и Донбасс, признать эти регионы принадлежащими России и провести новые границы. В противном случае Украину ждет полный разгром.



Как известно, наши бойцы уже приблизились к стадиону "Авангард" в Артемовске и отодвинули украинского противника на запад города. Такую информацию публикует телеканал "360".



К слову, ранее украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подсказали план "Б" и предложили прекратить заниматься самовнушением.

