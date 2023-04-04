Пора бежать из страны: Киев срочно обратился к украинцам

Власти заявили, что есть и другой вариант

Украина настаивает, что в ближайшее время ВСУ пойдут в контрнаступление. Их целью называют сухопутный коридор в Крым, который украинцы хотят прорвать перед военным походом на полуостров. Когда именно солдаты намереваются пойти на это в Киеве говорить отказываются, чтобы, по словам официальных лиц, не давать противнику лишней информации. Однако отмечают – все произойдет достаточно скоро.

На фоне подобных уверений украинские власти решили выступить со срочным обращением к украинцам, которые в данный момент проживают на подконтрольных России территориях. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что скоро в регионах будет "тревожно".

"Украинцам на временно оккупированных территориях советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете", – сообщила она в своих соцсетях.

Также Верещук обратилась к пророссийским представителям властей в новых регионах России, отметив, что у них осталось совсем немного времени, чтобы собрать вещи и уехать оттуда, прихватив с собой и других "коллаборантов".