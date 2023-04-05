Планы Киева обнародовал польский генерал

В прессе появилась информация, что сегодня, 5 апреля, украинский верховод Владимир Зеленский собирается наведаться в Польшу. Удивительной информацией с общественностью поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак.



Экс-руководитель сухопутными войсками республики объявил, что в Варшаве руководитель Незалежной будет обсуждать стратегию ведения мирных переговоров с Российской Федерацией. Такую информацию публикует интернет-издание URA.RU.



Видавший виды польский генерал подчеркнул, что сейчас в Незалежной наступил "стратегический тупик". Вооруженные силы этого государства уже не способны на серьезное противостояние. В самое ближайшее время киевскому режиму придется пойти на дипломатическое урегулирование конфликта, отмечает "Радио 1".



Скшипчак уверяет общественность, что в самое ближайшее время киевские руководители начнут искать пути достижения компромиссного решения между Незалежной и нашей страной. Польский генерал подчеркнул, что Зеленский едет в Варшаву с официальным визитом, стремясь создать вокруг себя атмосферу политической поддержки, передает телеканал RT. Таким образом он начинает подготовку к завершающему этапу конфликта.

