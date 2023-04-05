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По имеющимся данным, в самое ближайшее время Вооруженные силы Незалежной должны ринуться в атаку на многострадальный российский регион – Запорожскую область. Российские военные внимательно следят за действиями противника и уже представляют, каким будет его поведение на поле боя.
Как сообщил представитель запорожских властей Владимир Рогов, в начале наступления украинский противник с высокой долей вероятности натравит на регион рой беспилотников-камикадзе. Также Армия России готовится к канонаде из артиллерийских орудий.
Перед тем, как пойти в бой, украинские боевики должны провести массированный обстрел и подготовить почву для наступления. После этого на территорию Запорожья постараются проникнуть боевые машины и пехота.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Незалежной собрали ударный кулак на подступах к Запорожской области. Противник полностью готов к атаке.
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