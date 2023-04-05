Рой дронов и канонада: описан сценарий атаки ВСУ на Запорожье

Рой дронов и канонада: описан сценарий атаки ВСУ на Запорожье
Фото: www.unsplash.com
Армия России готовится к отражению противника

 По имеющимся данным, в самое ближайшее время Вооруженные силы Незалежной должны ринуться в атаку на многострадальный российский регион – Запорожскую область. Российские военные внимательно следят за действиями противника и уже представляют, каким будет его поведение на поле боя.

Как сообщил представитель запорожских властей Владимир Рогов, в начале наступления украинский противник с высокой долей вероятности натравит на регион рой беспилотников-камикадзе. Также Армия России готовится к канонаде из артиллерийских орудий.

Перед тем, как пойти в бой, украинские боевики должны провести массированный обстрел и подготовить почву для наступления. После этого на территорию Запорожья постараются проникнуть боевые машины и пехота.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Незалежной собрали ударный кулак на подступах к Запорожской области. Противник полностью готов к атаке.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Слова Борреля о новом наказании России взбесили европейцев

Люди в ужасе от действий властей

Авиация Белоруссии получила возможность атаковать ядерным оружием

Об этом заявил глава Минобороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей