На Западе назвали единственный способ уничтожить "Солнцепеки"

На Западе назвали единственный способ уничтожить "Солнцепеки"
MOD Russia/www.globallookpress.com
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Все остальные средства совершенно бессмысленны

Термобарические "Солнцепеки", используемые в зоне специальной операции, наводят на противника ужас. Минобороны России многократно утверждало, что аналогов у западных армий не имеется.

ТОС-1А сжигают наблюдательные пункты, укрытия и военные склады с артиллерией противника, обрушивая на него термобарические припасы.

На Западе придумали способ противодействия "Солнцепекам": военный аналитик Дэвид Хэмблинг указывает, что после взрыва объект, по которому попал снаряд, вновь воспламеняется (собственно, в этом и заключается суть термобарического оружия). С пусковыми установками подобного типа бороться аналогичным арсеналом бессмысленно – в ход нужно пустить разведку, пишет Newsweek.

"Единственный способ реального противостояния "Солнцепеку" – его идентификация, выявление и обезвреживание", – высказался аналитик.

На Западе ранее описывали ужасающие возможности "Солнцепека".

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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