"Самое опасное в мире оружие" России ужаснуло американцев

"Самое опасное в мире оружие" России ужаснуло американцев
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Его уже задействовали в зоне СВО

Российские вооруженные силы обладают более мощным вооружением, чем американские установки HIMARS у ВСУ. По заявлению американских военных экспертов, в распоряжении ВС РФ есть "одно из самых опасных в мире" оружий – это установки ТОС-1А "Солнцепек".

Аналитики утверждают, что тяжелая огнеметная система вызывает ударную волну мощной силы, способной даже привести к разрушению зданий. 

Американский журналист Джордан Коэн отметил, что америкаские  артиллерийские системы HIMARS и российские "Солнцепеки" нельзя ставить в одну линию для сравнения – оружие ВС РФ в разы превосходит по мощности одни из самых передовых установок США. Как минимум, это достигается большим радиусом действия. 

"Система ТОС-1А имеет длину 3.7 метра и размещена на гусеничном бронированном шасси. Платформа может вращаться на 360 градусов", – отметил он.

Эксперт из США напомнил, что "Солнцепеки" после детонации создают огромный радиус поражения из-за смешения боевого вещества с кислородом. И как только его приводят в действие, противостоять ему невозможно, передает "Свободная пресса". 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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