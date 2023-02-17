"Самое опасное в мире оружие" России ужаснуло американцев

Его уже задействовали в зоне СВО

Российские вооруженные силы обладают более мощным вооружением, чем американские установки HIMARS у ВСУ. По заявлению американских военных экспертов, в распоряжении ВС РФ есть "одно из самых опасных в мире" оружий – это установки ТОС-1А "Солнцепек".

Аналитики утверждают, что тяжелая огнеметная система вызывает ударную волну мощной силы, способной даже привести к разрушению зданий.

Американский журналист Джордан Коэн отметил, что америкаские артиллерийские системы HIMARS и российские "Солнцепеки" нельзя ставить в одну линию для сравнения – оружие ВС РФ в разы превосходит по мощности одни из самых передовых установок США. Как минимум, это достигается большим радиусом действия.

"Система ТОС-1А имеет длину 3.7 метра и размещена на гусеничном бронированном шасси. Платформа может вращаться на 360 градусов", – отметил он.

Эксперт из США напомнил, что "Солнцепеки" после детонации создают огромный радиус поражения из-за смешения боевого вещества с кислородом. И как только его приводят в действие, противостоять ему невозможно, передает "Свободная пресса".