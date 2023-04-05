У НАТО появились плохие новости для Зеленского

У НАТО появились плохие новости для Зеленского
IMAGO/www.globallookpress.com
Альянс не видит для Киева перспектив

Будапешт отказывается поддерживать решения НАТО по сотрудничеству с Украиной. Венгрия решительно отвергает любые действия, которые могут вылиться в боевые столкновения с Россией, указал министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Министр уточнил, что венгерская сторона придерживается подхода, при котором войну с РФ необходимо исключить в принципе. Ситуация, однако, уже критична: альянс рискует стать полноценным участником боевых действий.

Повышение ставок в украинском конфликте Западом, отметил Сийярто, грозит развязыванием третьей мировой войны, которая станет ядерной.

По словам политического и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хоменеи, позиции Соединенных Штатов в мире ослабевают с каждым последним президентом, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Одна из причин, считает политический деятель – украинский конфликт.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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