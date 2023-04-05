Украина отказалась от Бахмута

Украина отказалась от Бахмута
Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Зеленский зондирует почву, готовя население к новости о сдаче города

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что при угрозе полного окружения Бахмута, большая часть которого находится под контролем российских подразделений, Киеву придется принять "правильные решения".

Что это значит, глава государства не стал уточнять. Однако затем уточнил, что Банковая пойдет по пути сохранения личного состава ВСУ и примет шаги, нацеленные на спасение украинских военнослужащих, даже в условиях полного окружения города. Об этом президент Украины сообщил в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Бои за Бахмут длятся с прошлого года. Ранее Зеленский утверждал, что вооруженные силы Украины будут отстаивать город, однако не до последних резервов. В марте российские штурмовые группы установили контроль над центром Бахмута.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о дальнейшей тактике ВС России после взятия Бахмута.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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