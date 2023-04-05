Украинский самолет "залетел" в Брянскую область

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Украинское легкомоторное судно разбилось в Брянской области. Об это сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России.
Пилот самолета задержан правоохранителями.
По неподтвержденной информации, самолет сбили из стрелкового оружия.
Военный эксперт обрисовал ситуацию