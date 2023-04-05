Украинский самолет "залетел" в Брянскую область

Украинский самолет "залетел" в Брянскую область
Serguei Fomine/www.globallookpress.com
продолжениеЗапад нанес удар по российским спутникам
Пилота уже поймали

Украинское легкомоторное судно разбилось в Брянской области. Об это сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России.

Пилот самолета задержан правоохранителями. 

По неподтвержденной информации, самолет сбили из стрелкового оружия.

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