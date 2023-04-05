Запад нанес удар по российским спутникам

Хотя и не своими руками

Украинские власти, пользуясь оказанной помощью специалистов западных стран, пытаются оказать воздействие на гражданские спутники РФ, выполняющие функции связи. Об этом сообщили в российском МИД.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Киев попытался при помощи союзников воздействовать на российские спутники. Москва оценивает инцидент как самое грубое нарушение международно-правовых норм.

Россия, указали в министерстве иностранных дел, оставляет за собой право на ответные меры. У Москвы имеются для этого все возможности.

В ведомстве, однако, не стали приводить конкретные примеры выведения из строя (либо соответствующих попыток) российской орбитальной группировки.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что руководство Украины пользуется потенциалом военных и специальных возможностей западных государств, планируя террористические акты на территории РФ.

В 2023 году глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал Россию самой большой угрозой для западных спутников, заявив, что ВС РФ обладают всеми средствами для выведения всех объектов из орбиты из строя путем нанесения кибератак и применения специального оружия.