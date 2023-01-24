ЕС накинулся на Россию из-за массового уничтожения спутников

ЕС накинулся на Россию из-за массового уничтожения спутников
Фото: unsplash.com
В Брюсселе заявили, что российская армия послала предупреждение

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Москва представляет огромную угрозу для западных спутников в космосе. По его словам, российская армия в состоянии массово вывести их из строя, используя для этого кибератаки и специальное оружие. 

Чиновник отметил, что Евросоюзу нужно быть потенциально готовым к тому, что Россия нанесет сокрушительный космический удар по спутниковой системе. В текущей ситуации необходимо понять, насколько высока зависимость критической инфраструктуры от работы спутников и снизить ее при необходимости. 

Сейчас, заявил Боррель, в космосе находится порядка 5,5 тыс спутников. Из них около 10% предназначены исключительно для военных целей, другие являются чисто гражданскими или смешанного назначения. 

Дипломат напомнил, что в прошлом году Россия послала специфичный сигнал, уничтожив собственный спутник в космосе специальным вооружением. 

"Это было безответственное действие <...> Если они смогли это сделать со своим спутником, смогут сделать и с нашими", – уверяет он.

Боррель отдельно отметил, что спутники оказались важным инструментом во время российско-украинского конфликта, поскольку помогли Киеву поддерживать связь с партнерами внутри страны и за границей. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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