Киев очень завидует Хельсинки

Страны-участницы Североатлантического альянса активно раздумывают над тем, какой утешительный приз можно предложить киевскому режиму на фоне стремительного вступления в военную коалицию Финляндии.



Об этом заявили аналитики авторитетного американского издания Wall Street Journal. Очевидно, что по сравнению с Киевом Хельсинки получил всю необходимую поддержку от НАТО, которая фактически распахнула перед финнами свои объятия.



Совсем иначе развиваются события с Украиной. Киеву давно пообещали предоставить условия для быстрого вступления в западную военную коалиции, однако по факту все осталось на уровне разговоров. Такая ситуация сильно раздражает киевский режим. Особенно ничтожным положение Украины выглядит на фоне стремительного вступления в альянс Финляндии.



Американские аналитики уверяют, что сейчас США вместе с партнерами по НАТО размышляют об "утешительном призе" для Незалежной. Западные страны рассматривают несколько вариантов. Украине могут дать твердые или расплывчатые гарантии безопасности. Также возможно серьезное увеличение военной поддержки.

