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Страны-участницы Североатлантического альянса активно раздумывают над тем, какой утешительный приз можно предложить киевскому режиму на фоне стремительного вступления в военную коалицию Финляндии.
Об этом заявили аналитики авторитетного американского издания Wall Street Journal. Очевидно, что по сравнению с Киевом Хельсинки получил всю необходимую поддержку от НАТО, которая фактически распахнула перед финнами свои объятия.
Совсем иначе развиваются события с Украиной. Киеву давно пообещали предоставить условия для быстрого вступления в западную военную коалиции, однако по факту все осталось на уровне разговоров. Такая ситуация сильно раздражает киевский режим. Особенно ничтожным положение Украины выглядит на фоне стремительного вступления в альянс Финляндии.
Американские аналитики уверяют, что сейчас США вместе с партнерами по НАТО размышляют об "утешительном призе" для Незалежной. Западные страны рассматривают несколько вариантов. Украине могут дать твердые или расплывчатые гарантии безопасности. Также возможно серьезное увеличение военной поддержки.
ВСУ несут большие потери