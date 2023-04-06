Незалежным не позавидуешь

За действиями украинских политиков продолжает наблюдать весь мир. С особым любопытством выкрутасы Киева обсуждают в Европе. Так, в Чехии уверены, что роковая ошибка украинского президента Владимира Зеленского приведет к тому, что территория возглавляемой им страны резко сократится.



С таким заявлением выступил чешский экономист и предприниматель Петр Крогман. Аналитик обратил внимание, что социальная политика украинского верховода по отношению к восточным землям, пока остающимся под властью киевского режима, оставляет желать лучшего. Зеленский совершает большую ошибку и давно вызывает ненависть у многих жителей востока Украины.



Крогман подчеркнул, что, если ситуация не изменится, вскоре от Незалежной останется только небольшая западная часть. Очевидно, что существенное число украинцев резко против политики киевского режима и сочтут за радость стать частью другого, более внимательного к населению государства.

"Украина, к сожалению, не справляется с региональной политикой", – констатировал чешский экономист.

К слову, ранее стало известно, что Киев получит утешительный приз от НАТО.

