Телодвижения боевиков хорошо видны российским бойцам

Иностранные боевики принимают самое активное участие в боях на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 6 апреля, стало известно, что зарубежные гости перешли на новую тактику.



Такой информацией с журналистами поделился военный из подразделения Западного военного округа Армии России. Боец проходит службу на Купянском направлении в Харьковской области. В этой зоне иностранцы активно стали использовать тактику боевого разведдозора.



Российский боец рассказал, что на протяжении нескольких месяцев перехватчики переговоров противника слышат польский язык. Сейчас также идет активное общение на английском языке. В целом, количество наемников поражает – очень многие головорезы решили броситься на защиту киевского режима.



Военнослужащий рассказал, что ранее наемники ходили в небольших разведгруппах, однако сейчас организуют целые разведывательные дозоры с тем, чтобы выявить позиции Армии России.

"Пытаются как-то укусить, обозначить наши позиции", – сообщил военный.

К слову, ранее стало известно, что украинские вояки заняли оборону у железной дороги и на западе Артемовска, передает телеканал "360".

