Осталось полгода: одна причина заставит США уйти с Украины

Осталось полгода: одна причина заставит США уйти с Украины
Фото: www.unsplash.com
Киев останется без поддержки

Нынешние украинские власти все еще держатся на плаву исключительно благодаря беспрецедентной западной поддержке. Однако в самое ближайшее время заокеанский рог изобилия иссякнет. В этом уверен экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Американский полковник подчеркнул, что ситуация в самих Соединенных Штатах Америки оставляет желать лучшего. В течение ближайших шести месяцев в стране развернется мощный финансовый кризис, который заставит вашингтонскую администрацию отвернуться от киевского режима и бросить все силы на спасение собственного государства.

Макгрегор подчеркнул, что экономический спад неминуемо приведет к финансовой яме, и у США не останется ресурсов для того, чтобы питать военную машину Киева. Более того, Евросоюз находится в еще более плачевном состоянии и также может бросить Украину на произвол судьбы.

К слову, ранее в Чехии рассказали, что останется от Украины из-за фатальной ошибки местного лидера Владимира Зеленского.

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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