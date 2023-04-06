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Нынешние украинские власти все еще держатся на плаву исключительно благодаря беспрецедентной западной поддержке. Однако в самое ближайшее время заокеанский рог изобилия иссякнет. В этом уверен экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Американский полковник подчеркнул, что ситуация в самих Соединенных Штатах Америки оставляет желать лучшего. В течение ближайших шести месяцев в стране развернется мощный финансовый кризис, который заставит вашингтонскую администрацию отвернуться от киевского режима и бросить все силы на спасение собственного государства.
Макгрегор подчеркнул, что экономический спад неминуемо приведет к финансовой яме, и у США не останется ресурсов для того, чтобы питать военную машину Киева. Более того, Евросоюз находится в еще более плачевном состоянии и также может бросить Украину на произвол судьбы.
К слову, ранее в Чехии рассказали, что останется от Украины из-за фатальной ошибки местного лидера Владимира Зеленского.
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