А Россия продвинется вперед

Россия развивает тактический успех в Бахмуте, ситуация рискует завершиться полным фиаско и отступлением для Киева, считает офицер американских вооруженных сил, отставной офицер Скотт Риттер.

Генштаб ВСУ, по мнению аналитика, должен прийти к выводу в отсутствии смысла в действиях командования. У ВСУ наблюдается череда неудач, а рядовой состав совершенно не понимает логику приказов и необходимость продолжать оборону собственных позиций в городе.

"Произошло следующее: русские перерубили хребет ВСУ. Они уже никогда не смогут оправиться от поражения в Бахмуте", – высказался Риттер.

Американский эксперт обратил внимание на усталость украинских войск, которые измотаны многомесячными боями с российскими штурмовыми группами.

"Они будут гибнуть еще больше. Инфраструктура будет рушиться, Россия будет продвигаться вперед. Считаю, что у них не получится начать масштабное контрнаступление. Войск у них нет – нет и импульса. В их линии образуется гигантского размера дыра, которую ничем не закрыть. Россию ждет победа – и победа крупная", – высказался Риттер.





Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.



