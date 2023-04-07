Киев запаниковал после "слива" планов ВСУ по контрнаступлению

Киев запаниковал после "слива" планов ВСУ по контрнаступлению
Михаил Подоляк. Фото: Sha Dati/www.globallookpress.com
"Ложь и российская пропаганда", уверяет офис Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на недавние публикации с "документами", свидетельствующими о планах ВСУ по наступлению. По информации западных медиа, в слитых данных содержатся как конкретные планы украинского генерального штаба, так и информация о потребностях ВСУ для наступления.

Подоляк же утверждает, что информация не соответствует действительности и распространена якобы российскими спецслужбами для срыва планов Киева. Украинский чиновник назвал публикацию "виртуальным псевдосливом", заявив о "деградации" российских разведслужб с момента распада Советского Союза.

Действительные планы ВСУ, пообещал советник офиса Зеленского, скоро будут раскрыты на поле боевых действий.

Ранее в NYT заявили, ссылаясь на собственные источники, что Вашингтон приступил к расследованию утечек, в которых раскрывались планы НАТО по усилению украинских войск в преддверии наступления.

Так, в документах уточнялся уровень расходов боеприпасов на реактивные артсистемы HIMARS, перечисляются оборудование и расположение украинских воинских частей, их численность и даты готовности бригад ВСУ для наступления. Сами журналисты The New York Times заявили об утечке как о "прорыве российской разведки".

В Министерстве обороны России сообщают, что Соединенные Штаты возобновляют программу по строительству биологических лабораторий на Украине, которые сами будут спонсировать, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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