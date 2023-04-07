Китай неожиданно поддержал план Запада по Украине

Китай неожиданно поддержал план Запада по Украине
Aurelien Morissard/www.globallookpress.com
Пекин нашел нового друга

Глава Китайской Народной республики Си Цзиньпин озвучил французскому коллеге Эммануэлю Макрону предложения по мирному плану Елисейского дворца в урегулировании украинского кризиса. Председатель КНР обещал выступить с поддержкой инициативы Парижа.

По словам Си, затягивание конфликта на Украине не представляет выгоды ни для одной из сторон. Китай призвал стороны к прекращению огня, указав, что приветствует мирный план Макрона.

Единственным выходом из сложившейся ситуации Китай считает дипломатию, которой можно достичь, лишь идя друг другу навстречу.

Макрону, однако, не удалось убедить Пекин в смене риторики в отношении России: Париж пытался склонить коллег к осуждению действий российской стороны и добиться от них критики специальной операции на Украине, позднее Франция встретила отказ со стороны КНР.

Источник: South China Morning Post ✓ Надежный источник
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