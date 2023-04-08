Бои за Бахмут становятся все более ожесточенными

Битва за Артемовск остается в зоне повышенного внимания всего мирового сообщества. По мнению многих экспертов, исход этого сражения может определить дальнейший ход специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Украинские военачальники по требованию президента Владимира Зеленского не жалеют жизни украинцев для удержания города. Однако Армия Россия прорывается все дальше.



Так, сегодня, 8 апреля, стало известно, что бойцам ЧВК "Вагнер" удалось выйти к стратегически важной трассе Т-0504, ведущей к Бахмуту (украинское название города Артемовск). Такая информация появилась в телеграм-канале военных корреспондентов.



Сообщается, что украинским боевикам устроили настоящую адскую ночку – их позиции фактически были сметены. Ожесточенные бои продолжаются в центре многострадального населенного пункта, рядом с железной дорогой. Кроме того, оркестранты штурмуют район улицы Корсунской. Также бои не прекращаются в юго-западных районах города.



К слову, ранее в Чехии описали последствия фатальной ошибки Зеленского. В результате от территории Незалежной останется немного.

