Люди не хотят отдавать жизни за киевский режим

Начальники Незалежной продолжают отправлять на убой местных жителей. При этом огромное число украинцев совсем не желают становиться пушечным мясом, за счет которого Киев пытается отсрочить свой крах. Украинские сбушники делают все для того, чтобы не позволить жителям страны уклониться от службы.



Так, сегодня, 8 апреля, представители Службы безопасности этого государства с радостью сообщили о том, что им удалось ликвидировать целых три канала по бегству от службы в армии. Несколько схем успешно работали на территории Киевской области

и еще одна в Закарпатье.



Как сообщили незалежные безопасники, в схеме по спасению несчастных украинцев от мобилизации, в частности, принимали участие руководитель военно-врачебной комиссии и адвокат. Сбушники похвастались, что благодаря их слаженным действиям армия Незалежной пополнится сотней граждан, которые надеялись избежать этой участи.



Уклонистам помогали избавиться от необходимости служить в армии за счет снятия с учета военнообязанных за взятку, также активно работала схема с незаконным пересечением государственной границы.

