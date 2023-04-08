СБУ ловко прижала хвост массово бегущим от мобилизации украинцам

СБУ ловко прижала хвост массово бегущим от мобилизации украинцам
Фото: www.unsplash.com
Люди не хотят отдавать жизни за киевский режим

Начальники Незалежной продолжают отправлять на убой местных жителей. При этом огромное число украинцев совсем не желают становиться пушечным мясом, за счет которого Киев пытается отсрочить свой крах. Украинские сбушники делают все для того, чтобы не позволить жителям страны уклониться от службы.

Так, сегодня, 8 апреля, представители Службы безопасности этого государства с радостью сообщили о том, что им удалось ликвидировать целых три канала по бегству от службы в армии. Несколько схем успешно работали на территории Киевской области
и еще одна в Закарпатье.

Как сообщили незалежные безопасники, в схеме по спасению несчастных украинцев от мобилизации, в частности, принимали участие руководитель военно-врачебной комиссии и адвокат. Сбушники похвастались, что благодаря их слаженным действиям армия Незалежной пополнится сотней граждан, которые надеялись избежать этой участи.

Уклонистам помогали избавиться от необходимости служить в армии за счет снятия с учета военнообязанных за взятку, также активно работала схема с незаконным пересечением государственной границы.

Источник: Служба безопасности Украины ✓ Надежный источник
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