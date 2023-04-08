Утечка из Пентагона может дорого стоить Киеву

Русская разведка получила отличную возможность узнать много любопытной информации о состоянии украинской армии и планах Генштаба Незалежной из-за нашумевшей утечки из главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. К таким выводам пришли зарубежные аналитики издания The War Zone.



Эксперты пишут, что конфиденциальная информация позволит русским разведчикам составить подробную картину планов военного руководства Киева.



Отставной американский спецназовец побеседовал с журналистами издания и рассказал, что раньше много работал с подобного рода документами. По его заключению, размещенные в социальных сетях материалы похожи на подлинные.



Отметим, Пентагон бросил все силы на расследование обстоятельств утечки данных, в которых подробно описано состояние Вооруженных сил Незалежной и опубликованы американские программы по укреплению украинской армии при поддержке Североатлантического альянса.

