ВКС России нанесли мощнейший удар по ВСУ: уничтожено скопление техники

Атака произошла на запорожском направлении

Российская авиация атаковала в ночное время суток один из крупных военных объектов Украины на запорожском направлении. Один из снарядов поразил скопление техники противника в районе Орехова Запорожской области – там располагается форпост ВСУ.

На опубликованных кадрах можно заметить момент нанесения ударов – довольно мощный взрыв, из-за которого сформировалось облако в форме гриба.

Как пишут военкоры, авиация атаковала позиции противника и в окрестностях Запорожья.

Информации об использованных бомбах нет. Неизвестны и потери украинских войск в результаты атаки ВКС России.