ВКС России нанесли мощнейший удар по ВСУ: уничтожено скопление техники

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Российская авиация атаковала в ночное время суток один из крупных военных объектов Украины на запорожском направлении. Один из снарядов поразил скопление техники противника в районе Орехова Запорожской области – там располагается форпост ВСУ.
На опубликованных кадрах можно заметить момент нанесения ударов – довольно мощный взрыв, из-за которого сформировалось облако в форме гриба.
Как пишут военкоры, авиация атаковала позиции противника и в окрестностях Запорожья.
Информации об использованных бомбах нет. Неизвестны и потери украинских войск в результаты атаки ВКС России.
Участи незалежных не позавидуешь