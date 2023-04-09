Последний путь к снабжению группировки в Бахмуте скоро будет перерезан

Украинское командование в своей сводке утверждает, что подразделения российских войск продвигаются у Богдановки, постепенно приближаясь к Часовому Яру, передает "Военное дело".

Как отмечает источник, именно этот населенный пункт используется противником в качестве снабжения украинских подразделений в Бахмуте. Сейчас штурмовики из "Вагнера" пытаются выдавить ВСУ из оставшихся неподконтрольных районов города.

В направлении Авдеевки и Марьинки, говорится в материале, ВС России принимают активные действия.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже успел отметиться громким заявлением: глава дипмиссии заявил, что цифры по потерям ВСУ попросту "ужасны", однако Киев будет сражаться с РФ "до последнего украинца". Правительство Владимира Зеленского, добавил Пристайко, мобилизовало суммарно порядка миллиона человек.