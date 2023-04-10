Киев оказался в сложном положении

Несколько дней в социальных сетях активно обсуждают грандиозный провал главного оборонного ведомства Америки. Из-за прорехи в системе безопасности в социальные сети утекли важные данные о состоянии Вооруженных сил Незалежной. В прессе пишут, что украинцы уже придумали "план спасения" ситуации.



Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", киевские верховоды начали активно вносить корректировки в военную стратегию украинских боевиков. Украина оказалась в очень щекотливом положении из-за того, что важная информация о состоянии местной армии оказалась в общем доступе.



Какие конкретно коррективы внесены в стратегию Незалежной, не сообщается, передает телеканал RT. Информацию о корректировке поведения ВСУ на фронте опубликовали американские СМИ.



Слив секретных документов о Вооруженных силах Украины стал настоящим фиаско Пентагона. Теперь по Сети гуляет информация о деталях украинского контрнаступления, напоминает информационный ресурс URA.RU. Украинские боевики весьма опечалены, что этими сведениями могут воспользоваться российские военачальники.

