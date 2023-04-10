Вашингтон нагло шпионил за Зеленским: обнаружено прямое доказательство

Вашингтон нагло шпионил за Зеленским: обнаружено прямое доказательство
Фото: www.unsplash.com
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Американцы привыкли держать марионеток на коротком поводке

Вашингтонская администрация абсолютно не церемонится с украинским лидером Владимиром Зеленским. В зарубежной прессе подчеркивают, что США долгое время шпионили за руководителем Незалежной.

Как сообщают журналисты популярного американского телеканала CNN, доказательством этого факта стали материалы, которые попали в социальные сети благодаря утечке из Пентагона.

"Один из документов раскрывает, что США шпионили за Зеленским", – указано в статье.

В окружении украинского президента подчеркнули, что вскрытие данного обстоятельства их ничуть не удивило. Ситуация сложилась так, что факт слежки за Зеленским был вполне ожидаем. Вместе с тем, украинские политики очень разочарованы, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки допустило такую оплошность и не предотвратило утечку, передает телеканал "360".

К слову, ранее киевский режим придумал план, который поможет спасти Вооруженные силы Украины после фиаско Пентагона.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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