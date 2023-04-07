Си Цзиньпин лаконично ответил на хамство Макрона во время визита в Китай

Французский лидер провалил попытку надавить на Пекин

Эммануэль Макрон накануне прибыл в КНР для официальной встречи с Си Цзиньпином. Президент намеревался обсудить с ним возможность урегулирования украинского конфликта и хотел оказать давление на китайского председателя. Однако план представителя Франции провалился.

Издание Politico отмечает, что Макрон летел порядка десяти часов для беседы с Си в течение 90 минут. И в итоге убедить лидера Китая ему так и не удалось, пишет URA.RU. В своей итоговой речи китайский председатель избегал обвинительной риторики в отношении России и заявлял, что все стороны конфликта должны быть сдержаны, включая Запад.

Но не только это повлияло на отношение Си к визиту Макрона. После частной беседы они выступили перед прессой. Представитель Китая говорил сдержанно и четко, а президент Франции начал выступать с серьезной речью почти в два раза дольше, чем была у Си. В этике официальных приемов это считается хамством, поскольку инициатива должна быть у принимающей стороны. На это обратили внимание представители китайской делегации.

"Сам Си временами выглядел нетерпеливым и раздраженным, пока Макрон продолжал говорить", – заявили журналисты.

Тем не менее отвечать открыто председатель КНР не стал, выбрав более лаконичный и эффектный подход – в качестве своей реакции он попросту тяжело вздыхал во время заявлений главы Франции, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".