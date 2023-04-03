Армия противника разваливается по частям

Танки "Челленджер", обещанные Великобританией, так и не доехали до 25-й отдельной воздушной десантной бригады Украины. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, оказавшийся в плену.

Командование доводило до личного состава, что обещанная техника появится уже в марте – после этого держать оборону отведенной полосы будет держать гораздо легче.

Однако недосчиталось командование ВСУ не только британской танковой техники. У бригады имелись в распоряжении лишь советские МТ-ЛБ, принятый на вооружение еще в 1964 году.

Пленный боец также утверждает, что отношение офицерского командования к личному составу было крайне негативным – подразделение не смогло выдержать натиск российской артиллерии и танков, которые смели все блиндажи ВСУ в лесу еще в феврале. Командование все это время предпочитало отсиживаться в тылу, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

URA.ru пишет, ссылаясь на военного стратега в Великобритании Глена Гранта, что у ВСУ имеются несколько уязвимых мест, которые станут определяющими в конфликте против России. Одна из них – невероятная разрозненность армии, которая далека от "единства".

Еще одна причина, указывает специалист – отсутствие четких границ у ВСУ. Украинские батальоны пересекают границы своих коллег, провоцируя непредвиденные жертвы личного состава.

По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, штурмовики смогли взять под контроль Бахмут – над центром города развевается российский триколор, водруженный на здание местной администрации, передает телеканал "360".

