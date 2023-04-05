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Сегодня, 5 апреля, стало известно, что украинская армия полностью готова к наступлению на Запорожскую область. Такими тревожными новостями поделился представитель местных властей Владимир Рогов.
Сегодня группировка незалежных вояк завершила подготовку к атаке на регион и сконцентрировала у рубежей Запорожья мощный боевой кулак. Скоплены резервы живой силы, к региону подтянули боевую технику и сделали запас снарядов, передает информационный ресурс РИА ФАН.
Рогов сообщил, что наступление может начаться в любой момент: украинские боевики только "ждут отмашку". При этом Армия России готова во всеоружии встретить противника.
Тем временем, украинский начальник Владимир Зеленский проводит время в Польше. Президент приехал в Варшаву с официальным визитом. Такую информацию публикует телеканал "360".
К слову, ранее в зарубежной прессе писали, что киевскому режиму долго не протянуть. Японские эксперты предлагают Украине пойти на схему с Крымом и Донбассом.
Люди в ужасе от действий властей