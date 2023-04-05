Наступление на Запорожье: ВСУ вооружились до зубов

Наступление на Запорожье: ВСУ вооружились до зубов
Фото: www.unsplash.com
Украинцы долго стягивали резервы

Сегодня, 5 апреля, стало известно, что украинская армия полностью готова к наступлению на Запорожскую область. Такими тревожными новостями поделился представитель местных властей Владимир Рогов.

Сегодня группировка незалежных вояк завершила подготовку к атаке на регион и сконцентрировала у рубежей Запорожья мощный боевой кулак. Скоплены резервы живой силы, к региону подтянули боевую технику и сделали запас снарядов, передает информационный ресурс РИА ФАН.

Рогов сообщил, что наступление может начаться в любой момент: украинские боевики только "ждут отмашку". При этом Армия России готова во всеоружии встретить противника.

Тем временем, украинский начальник Владимир Зеленский проводит время в Польше. Президент приехал в Варшаву с официальным визитом. Такую информацию публикует телеканал "360".

К слову, ранее в зарубежной прессе писали, что киевскому режиму долго не протянуть. Японские эксперты предлагают Украине пойти на схему с Крымом и Донбассом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Слова Борреля о новом наказании России взбесили европейцев

Люди в ужасе от действий властей

Авиация Белоруссии получила возможность атаковать ядерным оружием

Об этом заявил глава Минобороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей