Украинцы долго стягивали резервы

Сегодня, 5 апреля, стало известно, что украинская армия полностью готова к наступлению на Запорожскую область. Такими тревожными новостями поделился представитель местных властей Владимир Рогов.



Сегодня группировка незалежных вояк завершила подготовку к атаке на регион и сконцентрировала у рубежей Запорожья мощный боевой кулак. Скоплены резервы живой силы, к региону подтянули боевую технику и сделали запас снарядов, передает информационный ресурс РИА ФАН.



Рогов сообщил, что наступление может начаться в любой момент: украинские боевики только "ждут отмашку". При этом Армия России готова во всеоружии встретить противника.



Тем временем, украинский начальник Владимир Зеленский проводит время в Польше. Президент приехал в Варшаву с официальным визитом. Такую информацию публикует телеканал "360".



К слову, ранее в зарубежной прессе писали, что киевскому режиму долго не протянуть. Японские эксперты предлагают Украине пойти на схему с Крымом и Донбассом.

