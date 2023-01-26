Многие незалежные отдали свои жизни

В последнее время бойцы Вооруженных сил украинского государства заметно активизировались в Запорожье и Херсонщине. Недавно незалежные попытались форсировать Днепр с тем, чтобы ударить по нашим позициям. Однако такая вылазка закончилась большой бедой для украинского противника.



Как сообщает "Пятый канал", нашим бойцам удалось оперативно обнаружить противника и отработать по нему "приветственным огнем".

Кроме того, все занятое нашими войсками побережье хорошенько заминировано. В итоге украинские вояки понесли огромные потери в живой силе и спешно отступили.