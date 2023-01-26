Чем закончилась попытка украинских вояк форсировать Днепр

Многие незалежные отдали свои жизни

В последнее время бойцы Вооруженных сил украинского государства заметно активизировались в Запорожье и Херсонщине. Недавно незалежные попытались форсировать Днепр с тем, чтобы ударить по нашим позициям. Однако такая вылазка закончилась большой бедой для украинского противника.

Как сообщает "Пятый канал", нашим бойцам удалось оперативно обнаружить противника и отработать по нему "приветственным огнем".


 
Кроме того, все занятое нашими войсками побережье хорошенько заминировано. В итоге украинские вояки понесли огромные потери в живой силе и спешно отступили.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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