WP: Пентагон охватил ужас после применения российского гиперзвука на Украине

У Штатов до сих пор нет ответа

Западные медиа обратили внимание на атаку украинских штабов с российскими "Кинжалами". Так, The Washington Post сообщает, что использование гиперзвукового вооружения на Украине заставило Запад вспомнить, что Кремль "обладает ядерным оружием, которое трудно перехватить". К тому же, подобного арсенала у Штатов пока что не имеется.

По словам британского военного эксперта, сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарта Куашала, основное число стран считают гиперзвук наиболее приоритетной категорией вооружения – "Кинжалы" могут не только поражать все нужные цели, но и усиливать ПВО.

"США хотя и отстают, но спешат догнать русских с Китаем и создать эффективную защиту от гиперзвукового оружия. Бюджетный запрос Пентагона на гиперзвуковые исследования составляет почти пять миллиардов долларов в 2023 году по сравнению с 3,8 млрд долларов в 2022 году. Однако, указывает экс-заместитель шефа Пентагона Майкл Гриффин, у американцев появится оборонительный потенциал против гиперзвука не раньше, чем через несколько лет", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки "Кинжалами" РФ поразила "теневой штаб" НАТО на Украине.



