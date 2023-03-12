WP: Пентагон охватил ужас после применения российского гиперзвука на Украине

WP: Пентагон охватил ужас после применения российского гиперзвука на Украине
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
У Штатов до сих пор нет ответа

Западные медиа обратили внимание на атаку украинских штабов с российскими "Кинжалами". Так, The Washington Post сообщает, что использование гиперзвукового вооружения на Украине заставило Запад вспомнить, что Кремль "обладает ядерным оружием, которое трудно перехватить". К тому же, подобного арсенала у Штатов пока что не имеется.

По словам британского военного эксперта, сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарта Куашала, основное число стран считают гиперзвук наиболее приоритетной категорией вооружения – "Кинжалы" могут не только поражать все нужные цели, но и усиливать ПВО.

"США хотя и отстают, но спешат догнать русских с Китаем и создать эффективную защиту от гиперзвукового оружия. Бюджетный запрос Пентагона на гиперзвуковые исследования составляет почти пять миллиардов долларов в 2023 году по сравнению с 3,8 млрд долларов в 2022 году. Однако, указывает экс-заместитель шефа Пентагона Майкл Гриффин, у американцев появится оборонительный потенциал против гиперзвука не раньше, чем через несколько лет", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки "Кинжалами" РФ поразила "теневой штаб" НАТО на Украине.


Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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