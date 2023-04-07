Россия готовит для НАТО "сюрприз" в космосе

Успеет ли альянс подготовиться - вопрос открытый

РФ работает над совершенствованием собственного противоспутникового вооружения. Один из примеров – оборонный космический комплекс "Контакт" на базе МиГ-31, лазерные системы "Пересвет-2" и "Сокол-Эшелон".

Впервые РФ заявила о возобновлении противоспутниковых разработок как о программе четырнадцать лет назад. База была более чем достойная – научные наработки советских времен в оборонной отрасли пока не удалось перешагнуть никому.

По словам заслуженного пилота РФ Юрия Сытника, размещение противоспутникового оружия на самолетах является верным решением, которое позволит повысить точность комплекса. МиГ-31 способен работать на 20-километровой высоте (против десятикилометровой высоты у Ил-76, на базе которого разработали "Сокол-Эшелон".

В "наземном" формате атаковать западные спутники не слишком удобно – лазеру придется пробиваться через толщу атмосферы с лучами и облачным небом. Оба самолета летают выше облаков, поэтому такие проблемы сразу же отпадают. Удар наносится точечно – спутник перехватывается и, пораженный потоком световых лучей, перестает представлять угрозу.

Учитывая, что украинский конфликт затянут на неопределенный срок, ароссийские рубежи шатаются Западом, системы более чем актуальны.

"Если наши объявили, что работают над этим, то, вероятнее всего, опытные экземпляры уже прошли испытания, и они в рабочем состоянии. От промышленности нужно одно: выпустить достаточное количество систем – и вперед,", – считает военный эксперт.

В военных конфликтах будущего, считает Сытник, у России будет лазерное оружие и против той спутниковой группировки Штатов, которая сегодня используется для передачи информации ВСУ.

В США тем временем пытаются лоббировать поставки истребителей на Украину: республиканка Мики Шерилл призвала Белый дом передать самолеты Киеву, передает "Радио 1".