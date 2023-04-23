Military Watch: одного "Циркона" хватит на уничтожение целого флота

Москва выкатила ответ всей тихоокеанской флотилии США

Фрегат "Маршал Шапошников", вооруженный гиперзвуковыми "Цирконами", представляет с военной точки зрения самую большую опасность для прибрежных городов стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Такого мнения придерживается обозреватель Military Watch.

В материале говорится, что проект является одной из наиболее амбициозных и передовых программ по модернизации военно-морского флота России. Шесть лет назад противолодочник был в значительной мере усовершенствован из-за внедрения новых датчиков, электронной начинки и, конечно, появления "Цирконов".

Любопытная деталь: изначально военные инженеры стремились создать корабль не для противокорабельных целей. Однако появление "Цирконов" поменяло концепцию в корне:

"Циркон" вполне способен смести всю ударную группу – никакого другого вооружения на такой случай не понадобится. Его скорость непревзойденна – 9 Махов. Маневренность на очень высоком уровне, а дальность действия в 1000 километров позволяет кораблям контролировать значительную акваторию и потенциально уничтожать флоты противника. Эффективно убивает с одного попадания надводные корабли", – говорится в материале.

"Маршал Шапошников" способен на развертывание до шестнадцати единиц.