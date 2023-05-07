США потребовали от Турции ударить по России ее же оружием

Ответ Анкары не заставил себя ждать

Соединенные Штаты пытались склонить Турцию к отправке комплексов С-400 на Украину, однако Анкара ответила отказом. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии указал, что Пентагон прямо требовал от Турции предоставить контроль над зенитно-ракетными системами.

"Это предложение касалось нашей независимости. Где в таком случае была бы эта независимость? Мы сказали, что этого делать нельзя", – сообщил Чавушоглу.

Министр уверен, что согласие бы решило часть проблем с американской стороной – однако ряд вопросов требует принципиальности.

Контракт с Российской Федерацией на поставку С-400 в Турцию был заключен в 2017 году, двумя годами спустя комплексы были переданы Анкаре. США в ответ решили наказать Турцию, исключив последнюю из поставок истребителей F-35, а также введя санкционные меры в отношении турецкого ВПК.

К слову, подобные предложения уже озвучивались в прошлом году в американской прессе – Турции таким образом предлагали укрепить собственную репутацию в НАТО и выбить американское вооружение за счет передачи новейших российских зенитно-ракетных систем Украине.