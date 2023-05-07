США потребовали от Турции ударить по России ее же оружием

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Соединенные Штаты пытались склонить Турцию к отправке комплексов С-400 на Украину, однако Анкара ответила отказом. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии указал, что Пентагон прямо требовал от Турции предоставить контроль над зенитно-ракетными системами.
"Это предложение касалось нашей независимости. Где в таком случае была бы эта независимость? Мы сказали, что этого делать нельзя", – сообщил Чавушоглу.
Министр уверен, что согласие бы решило часть проблем с американской стороной – однако ряд вопросов требует принципиальности.
Контракт с Российской Федерацией на поставку С-400 в Турцию был заключен в 2017 году, двумя годами спустя комплексы были переданы Анкаре. США в ответ решили наказать Турцию, исключив последнюю из поставок истребителей F-35, а также введя санкционные меры в отношении турецкого ВПК.
К слову, подобные предложения уже озвучивались в прошлом году в американской прессе – Турции таким образом предлагали укрепить собственную репутацию в НАТО и выбить американское вооружение за счет передачи новейших российских зенитно-ракетных систем Украине.
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