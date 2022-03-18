Турции предложили отдать Украине С-400 в обмен на вооружения США

Турции предложили отдать Украине С-400 в обмен на вооружения США
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Америке снова упрекнули Анкару за сотрудничество с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада ракетные комплексы С-300 еще советского производства для борьбы с авиацией РФ, но есть вариант "лучше": Турция могла бы отдать Незалежной российские С-400. С таким предложением выступил отставной американский офицер, занимавший ранее высокую должность в ЦРУ, Пол Кольбе.

По его словам, такой ход решит сразу несколько проблем. Во-первых, Киев получит современное оружие и будет сбивать российские самолеты российскими же ракетами. Во-вторых, Турция укрепит свою репутацию в НАТО, пошатнувшуюся из-за сотрудничества с Россией в оборонной сфере. В-третьих, США не только заменят Турции С-400 своими средствами ПВО, но еще и предоставят ей долгожданные истребители F-35.

В статье для Wall Street Journal Кольбе напоминает, что покупка российских С-400 испортила отношения Анкары с Вашингтоном. Тот даже поставил ей ультиматум: пока не откажется от этих комплексов, новых американских вооружений не получит. И действительно, США заморозили поставки F-35 в Турцию, несмотря на то что контракт был подписан и оплачен.

В статье отмечается, что раньше Анкара на подобный шантаж не поддавалась. Но сейчас обмен С-400 на истребители может выглядеть для Турции заманчиво, поскольку на фоне событий на Украине в странах НАТО резко вырос интерес к американским самолетам. Например, Германия решила купить F-35, чтобы заменить ими свои устаревшие самолеты Tornado.

В Москве уже предупредили, что поставки вооружений Киеву противоречат целям демилитаризации Украины, и все военные грузы Запада станут законной целью ВС РФ.

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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