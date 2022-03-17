Отельеров популярных курортов призвали отказаться от "кровавых денег"

Украинская ассоциация турагентов обратилась к владельцам отелей Египта и Турции с заявлением, в котором попросила "обозначить свою позицию" касательно размещения у себя россиян. В письме сказано, что заселять гостей из России и Украины в отеле в одно время не является хорошей идеей. Для украинской стороны очевидно, что это приведет к конфликтам и порче имущества.

В соцсетях появился ролик, в котором люди, назвавшие себя украинским турагентами, обращаются к владельцам турецких и египетских отелей. Они призывают запретить туристам из России отдых в своих странах и отказаться от их "кровавых денег".

Эксперт туристического рынка в Анталье отметил, что на словах многие действительно очень агрессивно настроены по отношению к россиянам. Он добавил, что лично слышал, как отдыхающая по телефону угрожала туристам из России. Однако на деле в отеле уже находились гости из разных стран, и до реальных конфликтов дело не доходило.

Ранее стало известно о том, что тысячи туристов из России, которые находятся в Таиланде, не могут вернуться домой. Это связано с новыми санкциями. В частности, большая часть россиян не может оплатить счета с карт, которые больше не обслуживаются на территории РФ.