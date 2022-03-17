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Человеческий организм весной особенно сильно подвержен стрессу из-за перестройки на новый световой день. А в особо напряженное время, когда из-за каждой новости усиливается тревога, нужно точно знать, как помочь своему организму. О том, как побороть весенний стресс, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Эксперт заявила, что уменьшить уровень тревожности способна обычная вода. Дело в том, что при стрессе наш организм вырабатывает больше кортизола и меньше сератонина. Из-за этого человек начинает сильнее нервничать. Вода же блокирует синтез кортизола, и самочувствие улучшается.
Другой действенный способ – дыхательная гимнастика. Сбалансированного эмоционального фона можно добиться через короткий вдох и замедленный выдох. Врач также добавила, что эффективной является техника трех циклов дыхания. На четыре счета делается вдох, затем на седьмой счет – пауза, а на восьмой – выдох.
Наконец, специалист посоветовала не пренебрегать физической активностью. Гормоны стресса отлично перерабатываются во время работы мышц. В случае, если панические атаки не поддаются контролю, нужно обратиться за помощью к докторам, подытожила Зухра Павлова.
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