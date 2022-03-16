Велик риск наткнуться на хакеров и недоброжелателей, утверждают специалисты

Множество пользователей в свете массовой блокировки интернет-ресурсов стали чаще задумываться о безопасных зашифрованных подключениях к Сети. Однако неразборчивость в этом процессе представляет угрозу – как с гуляющими по интернету подозрительными приложениями, которые содержат вирусы. Если пользоваться VPN-сервисами, предлагаемыми малоизвестными компаниями, можно просто передать персональные данные в крайне ненадежные руки, утверждают эксперты.

Как отметил специалист в области информационной безопасности Павел Синяков, VPN-сервисы фактически представляют перенаправление интернет-трафика. И нужно быть готовым, что компания, предоставившая подобную услугу, завладеет персональной информацией пользователя, включая данные банковских карт, пароли и транзакции.

Бесплатными VPN-сервисами можно пользоваться, если таковые предлагают известные компании с мировыми именем – у подобных сервисов ограничен фанкционал, так как организация стремится продать платную версию пользователю, за что предлагает различного рода "пробные периоды". В ином случае есть риск наткнуться на хакеров и мошенников.

"Прокси или VPN – все, что вы используете в качестве буфера трафика, остается у них на руках. И в каком виде и каким образом использоваться – неясно", – указал специалист.



Если вы желаете приобрести качественный продукт, нужно обратиться за консультацией к системным администраторам, либо сделать акцент на продуктах крупных компаний. Впрочем, кое-что можно оценить самостоятельно: вбить в поисковой строке браузера VPN и визуально оценить сайт, предлагающий сервис. Если интернет-ресурс выглядит так, словно состряпан на коленке, пользоваться его услугами не стоит.

Ранее стало известно, что сайт ЯRUS снова подвергся массированным кибератакам из Соединенных Штатов.