YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских СМИ

YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских СМИ
Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Компания ссылается на недопустимость выражения иных точек зрения по поводу событий на Украине

Мировой видеохостинг YouTube сообщил, что приступает к немедленной блокировке каналов российских средств массовой информации, которые финансируются за счет государства. Об этом стало известно сегодня, 11 марта.

По ряду данных, соответствующее заявление последовало от официального пресс-секретаря компании Фаршада Шадлу. Представители видеохостинга сообщили, что компания приступает к удалению всех материалов, освещающих события на Украине – речь идет о сюжетах и роликах, в которых трактовка ситуации не соответствует политике хостинга.

"Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ, по всему миру", – добавил он.

Напомним, ранее видеохостинг объявил о приостановке функции монетизации, спонсорства и иных опций для российских пользователей. Сервис послал соответствующие предупреждения авторам, проживающим в Российской Федерации. В сообщении, однако, говорится, что изменения не коснутся пользователей платформы, которые проживают не в РФ.

Тем временем западные компании пытаются оказать всевозможное давление на распространяющуюся в пределах РФ социальную сеть ЯRUS, которую захлестнули атаки иностранных хакеров из Европы, Соединенных Штатов, Украины и Японии. Платформа даже подверглась блокировке от модераторов Google Market по непонятным причинам. В ответ техническая поддержка усилила защиту от внешних атак. Российская социальная сеть продолжает беспрерывно работать и привлекать все большее число интернет-пользователей.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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