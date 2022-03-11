Сайт социальной сети ЯRUS снова подвергся массированным кибератакам из США

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Российская социальная
сеть ЯRUS пережила многое – регулярные DDos-атаки иностранных хакеров из
Европы, Украины, США и Японии, а также необоснованную блокировку со стороны Google
Market. Сегодня стало известно, что сайт yarus.ru вновь подвергся кибератакам
со стороны США. В ответ технические специалисты компании усилили защиту данных.
Западный мир не жалует новую российскую соцсеть, понимая, что она – отличный аналог Facebook, Tik-Tok, и Youtube вместе взятых.
Учитывая массовый уход зарубежных компаний из России, ЯRUS может заменить все привычные пользователю социальные площадки. Создателям платформы предлагали работать в Штатах, но они отказались и начали развивать it-нишу в России. Им это удалось.
В первые полгода ЯRUS собрала полмиллиона пользователей. Теперь их в несколько раз больше, включая популярных блогеров, которым приглянулась эта площадка. Служба поддержки "Яруса" работает беспрерывно, отклоняя хакерские атаки и попытки блокировки. Чтобы противостоять натиску разработчики ЯRUS в десять раз увеличили количество серверов и многократно усилили защиту система фильтрации трафика. Теперь кибератаки разбиваются о межсетевой экран – технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа
Иностранным компаниям не выгоден такой конкурент, поэтому они пытаются его уничтожить, затрачивая огромные средства. Несмотря на их старания, в ближайшие годы площадка может стать основной соцсетью в России.
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