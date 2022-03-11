Сайт социальной сети ЯRUS снова подвергся массированным кибератакам из США

Технические специалисты компании усилили защиту данных

Российская социальная сеть ЯRUS пережила многое – регулярные DDos-атаки иностранных хакеров из Европы, Украины, США и Японии, а также необоснованную блокировку со стороны Google Market. Сегодня стало известно, что сайт yarus.ru вновь подвергся кибератакам со стороны США. В ответ технические специалисты компании усилили защиту данных.



Западный мир не жалует новую российскую соцсеть, понимая, что она – отличный аналог Facebook, Tik-Tok, и Youtube вместе взятых.

Учитывая массовый уход зарубежных компаний из России, ЯRUS может заменить все привычные пользователю социальные площадки. Создателям платформы предлагали работать в Штатах, но они отказались и начали развивать it-нишу в России. Им это удалось.

В первые полгода ЯRUS собрала полмиллиона пользователей. Теперь их в несколько раз больше, включая популярных блогеров, которым приглянулась эта площадка. Служба поддержки "Яруса" работает беспрерывно, отклоняя хакерские атаки и попытки блокировки. Чтобы противостоять натиску разработчики ЯRUS в десять раз увеличили количество серверов и многократно усилили защиту система фильтрации трафика. Теперь кибератаки разбиваются о межсетевой экран – технологический барьер, который защищает сеть от несанкционированного или нежелательного доступа

Иностранным компаниям не выгоден такой конкурент, поэтому они пытаются его уничтожить, затрачивая огромные средства. Несмотря на их старания, в ближайшие годы площадка может стать основной соцсетью в России.