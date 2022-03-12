В Италии арестовали яхту российского бизнесмена Мельниченко

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Стоимость судна - больше половины миллиарда евро

Правоохранительные органы Италии арестовали яхту Sailing Yacht A, находившуюся в собственности российского олигарха Андрея Мельниченко. Как отмечает источник, бизнесмен – фигурант санкционных списков Европейского союза.

По данным издания La Repubblica, стоимость объекта составляет порядка 530 миллионов евро. ЕС решил наложить арест на яхту в рамках мер, принятых против российских бизнесменов.

Длина судна – 143 метра. Как пишут итальянские журналисты, это самая большая парусная яхта в мире. Ее стоимость превышает 500 млн евро.


Источник: La Repubblica ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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