Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине

Зарубежные СМИ пишут, что иранская ядерная сделка может сорваться – 11 месяцев переговоров пойдут прахом. Такая ситуация сложилась на фоне спецоперации РФ на Украине и введенные против Москвы санкции.

Как отмечает News.ru со ссылкой на издание Politico, российская сторона предпринимает попытки помешать Европе и Штатам компенсировать отказ от нефти, договорившись с Ираном о поставках.

Напомним, соглашение планировали заключить еще на прошлой неделе. Однако подписание документа пришлось отложить из-за выдвинутых Москвой требований. Российская сторона настаивает на изменениях в соглашении, которые гарантируют бизнесу защиту от санкций при участии в проектах с Ираном.

Ультиматум Москвы журналисты воспринимают как месть Западу за рестрикции. Издание предполагает, что участники переговоров о ядерной сделке, среди которых Штаты, Франция и Китай, не смогут удовлетворить требования России. Что в свою очередь приведет к срыву сделки. Напомним, суть переговоров заключалась в том, чтобы США и Иран вернулись к соглашению от 2015 года. А в том документе о санкциях против России не упоминалось.