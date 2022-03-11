Санкции против России зажали Байдена в тиски - американист

Санкции против России зажали Байдена в тиски - американист
Джо Байден. Фото: Al Drago - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Президент США поддержал позицию Конгресса

Американский лидер Джо Байден при принятии решения о введении против России энергетического эмбарго оказался зажатым между тисками. С одной стороны, большинство членов Конгресса США настаивали на усилении санкций, с другой, глава государства прекрасно осознавал, к каким потерям они приведут. Об этом заявил политолог Малек Дудаков.

Дискутируя с телеведущим Никитой Комаровым в эфире телеканала "Царьград", эксперт обратил внимание, что последствиями санкций стали не только экономические проблемы. Ограничения против России, по его словам, ударили по рейтингу Байдена.

Это связано с тем, что необдуманный запрет Вашингтона на торговлю нефтью, газом и углем с Москвой негативно сказался на мировых энергетических рынках и, естественно, привел к резкому росту цен на топливо, а это уже отразилось на кошельках простых американцев. Аналитик уверен, что свою реакцию они продемонстрируют на предстоящих выборах.

Политолог подчеркнул, что хозяин Белого дома фактически оказался в ситуации без выбора. В случае отказа от поддержки позиции Конгресса его могли бы обвинить в чрезмерной лояльности к России. Меж тем, на фоне эмбарго в США подскочила инфляция.

По словам эксперта, негативный экономический эффект может пошатнуть позиции Демократической партии. Однако усугубление экономического кризиса, видимо, стало для Байдена наименьшим злом. Дудаков подчеркнул, что в ином случае ему пришлось бы проявить мягкость к России, что вызвало бы вопросы из-за спецоперации на Украине.

Примечательно, что западная пресса уже отреагировала на высокие цены на топливо. Некоторые СМИ даже решили посоревноваться в остроумии.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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