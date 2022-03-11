Сервис такси "Ситимобил" уходит из России

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Зарубежные компании продолжают демонстрировать не дружественность к нашей стране

Сегодня, 11 марта, стало известно о решении руководства популярного сервиса городской мобильности "Ситимобил" прекратить деятельность организации на территории Российской Федерации.

Таким образом, контора стала еще одной в череде иностранных компаний, продемонстрировавших недружественное отношение к нашему государству.

Стоит отметить, что данный сервис получил широкую популярность на территории страны. При этом в руководстве компании особо отметили, что услуга каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою деятельность.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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