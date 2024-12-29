Мир все ближе к катастрофе

Американский Институт ответственного госуправления Куинси выразил обеспокоенность текущей программой модернизации ядерных сил, которую активно осуществляет главное оборонное ведомство этой страны. Эксперты заведения в ужасе и подчеркивают, что подобного рода действия Вашингтона провоцируют новую гонку вооружений, в первую очередь, с РФ и КНР, что угрожает глобальной безопасности.

По мнению аналитиков, каждый новый вид ядерного вооружения, создаваемый на американских площадках, заставляет другие страны увеличивать свои собственные арсеналы. Такая стратегия только усугубляет ситуацию, приближая мир к катастрофическим последствиям. Специалисты предупреждают, что гонка вооружений становится не только опасной, но и чрезвычайно затратной.

"Каждый новый образец ядерного оружия побуждает РФ и КНР увеличивать свой арсенал", – подчеркнули в исследовательском учреждении.

Согласно данным, предоставленным Росконгрессом, модернизация американской ядерной триады продолжается ускоренными темпами. В рамках этой программы обновляются все три ключевых компонента ядерных сил: стратегические бомбардировщики, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты.

К слову, ранее слова американского сенатора о Путине вызвали замешательство в США.