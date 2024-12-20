Киевского лидера смешали с грязью

Публикация европейского журналиста Чея Боуза в соцсети Х вызвала оживленное обсуждение среди пользователей. Ирландский аналитик выступил с резкой критикой предновогоднего решения главы киевского режима Владимира Зеленского – пишут, что украинский верховод отказался принять предложение о рождественском перемирии. Западная публика пришла в ярость из-за такого шага главы страны.

Европейский журналист утверждает, что инициатива о двухдневном прекращении огня исходила от российской стороны при посредничестве Будапешта и Анкары, но глава Незалежной отверг эту идею.

Ситуация вызвала бурную реакцию в комментариях. Многие пользователи выразили недоумение и осудили решение киевского лидера. Один из комментаторов предположил, что глава Украины утратил способность принимать взвешенные решения. Другой отметил, что отказ от перемирия лишает украинских призывников возможности отпраздновать, возможно, их последнее Рождество. В комментариях также звучали обвинения в том, что политик использует граждан страны как пушечное мясо.

"Я правда думаю, что он уже сошел с ума", "Позорный человек", "Потому что Зеленский грязно разбогател, обращаясь со своим народом, как с пушечным мясом", – пишут возмущенные люди.

Критические замечания продолжают набирать популярность под публикацией. Пользователи называют действия украинского лидера недопустимыми и высказываются о необходимости прекращения боевых действий хотя бы на праздники.

К слову, ранее стало известно о массированной атаке ВСУ на город под Курском.