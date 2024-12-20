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В результате обстрела города Рыльск Курской области, который, по предварительным данным, был нанесен из реактивной системы залпового огня РСЗО, пострадали мирные жители. На текущий момент сообщается о значительном разрушении инфраструктуры, однако информация продолжает уточняться.
По неподтвержденным данным, под обстрел попали здание автовокзала, школа, Дом культуры и педагогическое училище. На месте происшествия работают врачи и экстренные службы. Спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.
По информации источников, число погибших достигло четырех человек, а пострадавших – шестнадцати. Однако официальные данные о жертвах пока не подтверждены.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что мирный город попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что цели были выбраны сознательно, и речь идет о мирных объектах и объектах социальной инфраструктуры.
Ситуация в регионе остается напряженной. Власти продолжают собирать информацию о пострадавших и уточнять масштаб разрушений. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам.
К слову, ранее стало известно о массовом бегстве украинских депутатов из Рады.
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