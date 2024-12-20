Противник целился в мирные соцобъекты

В результате обстрела города Рыльск Курской области, который, по предварительным данным, был нанесен из реактивной системы залпового огня РСЗО, пострадали мирные жители. На текущий момент сообщается о значительном разрушении инфраструктуры, однако информация продолжает уточняться.

По неподтвержденным данным, под обстрел попали здание автовокзала, школа, Дом культуры и педагогическое училище. На месте происшествия работают врачи и экстренные службы. Спасатели оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела.

По информации источников, число погибших достигло четырех человек, а пострадавших – шестнадцати. Однако официальные данные о жертвах пока не подтверждены.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что мирный город попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что цели были выбраны сознательно, и речь идет о мирных объектах и объектах социальной инфраструктуры.

Ситуация в регионе остается напряженной. Власти продолжают собирать информацию о пострадавших и уточнять масштаб разрушений. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам.

К слову, ранее стало известно о массовом бегстве украинских депутатов из Рады.