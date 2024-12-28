Центробанк России заявил о росте инфляции в ближайшие месяцы до пика в апреле

Инфляционное давление на народ усиливается

Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров выступил с предупреждением для россиян в преддверии 2025 года. По сообщению регулятора, в ближайшие месяцы инфляция в стране будет только ускорятся, а пик ее придется на апрель.

В ЦБ отметили, что в октябре и ноябре было зарегистрировано усиление инфляционного давления, а в первые недели декабря показатели также остались на высоком уровне. Утверждается, что это вызвано в том числе и временными факторами.

"Усиление инфляционного давления в устойчивой части является отражением перегретого спроса, нараставшего в течение большей части этого года. На росте цен в последние недели также сказалось произошедшее ослабление рубля", – сказано на сайте.

Регулятор указал, что пока повышение уровня ключевой ставки не успело показать свою эффективность, поэтому и судить о влиянии ее на формирование цен преждевременно.

При этом в сообщении ЦБ РФ сказано, что в ближайшее время темп роста цен начнет снижаться. Это станет более ощутимо после того, как начнут проявляться последствия перехода к более жестокой кредитно-денежной политике.

Ранее стало известно, что премьер Мишустин был недоволен экономической политикой главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и жаловался на нее президенту.