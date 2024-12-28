Центробанк России заявил о росте инфляции в ближайшие месяцы до пика в апреле

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров выступил с предупреждением для россиян в преддверии 2025 года. По сообщению регулятора, в ближайшие месяцы инфляция в стране будет только ускорятся, а пик ее придется на апрель.
В ЦБ отметили, что в октябре и ноябре было зарегистрировано усиление инфляционного давления, а в первые недели декабря показатели также остались на высоком уровне. Утверждается, что это вызвано в том числе и временными факторами.
"Усиление инфляционного давления в устойчивой части является отражением перегретого спроса, нараставшего в течение большей части этого года. На росте цен в последние недели также сказалось произошедшее ослабление рубля", – сказано на сайте.
Регулятор указал, что пока повышение уровня ключевой ставки не успело показать свою эффективность, поэтому и судить о влиянии ее на формирование цен преждевременно.
При этом в сообщении ЦБ РФ сказано, что в ближайшее время темп роста цен начнет снижаться. Это станет более ощутимо после того, как начнут проявляться последствия перехода к более жестокой кредитно-денежной политике.
Ранее стало известно, что премьер Мишустин был недоволен экономической политикой главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и жаловался на нее президенту.
Военные не понимают, зачем их бросили на убой
Практически весь арсенал был израсходован против ВС РФ в зоне СВО