Центробанк России заявил о росте инфляции в ближайшие месяцы до пика в апреле

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом
Фото: АГН "Москва"
Инфляционное давление на народ усиливается

Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров выступил с предупреждением для россиян в преддверии 2025 года. По сообщению регулятора, в ближайшие месяцы инфляция в стране будет только ускорятся, а пик ее придется на апрель. 

В ЦБ отметили, что в октябре и ноябре было зарегистрировано усиление инфляционного давления, а в первые недели декабря показатели также остались на высоком уровне. Утверждается, что это вызвано в том числе и временными факторами.

"Усиление инфляционного давления в устойчивой части является отражением перегретого спроса, нараставшего в течение большей части этого года. На росте цен в последние недели также сказалось произошедшее ослабление рубля", – сказано на сайте.

Регулятор указал, что пока повышение уровня ключевой ставки не успело показать свою эффективность, поэтому и судить о влиянии ее на формирование цен преждевременно. 

При этом в сообщении ЦБ РФ сказано, что в ближайшее время темп роста цен начнет снижаться. Это станет более ощутимо после того, как начнут проявляться последствия перехода к более жестокой кредитно-денежной политике.

Ранее стало известно, что премьер Мишустин был недоволен экономической политикой главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и жаловался на нее президенту.

Источник: ЦБ РФ
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