Bloomberg: решение Набиуллиной по ключевой ставке разгневало правительство РФ

Стало известно о гневных жалобах Мишустина на Набиуллину
Эльвира Набиуллина. Фото: АГН "Москва"
Многие в стране не одобряют действий главы ЦБ

Западные СМИ утверждают, что высокая ключевая ставка взывает недовольство не только у простых граждан, но и в правительственном аппарате. По их данным, после решения Эльвиры Набиуллиной количество жалоб Путину на главу Центробанка сильно возросло.

Несмотря на высокие показатели ключевой ставки в 21%, регулятор рассматривает возможность повысить ее до конца года до 23, а то и 24%, чтобы сдержать инфляцию. Противники этой меры уверяют, что своими действиями Набиуллина не спасает экономическую ситуацию в стране, а, напротив, ее разрушает.

Источники в Кремле рассказали Bloomberg, что банкиры, руководители предприятий и правительственные чиновники бьют тревогу из-за решения главы ЦБ. Свои гневные претензии к ней они высказывают в частных беседах с российским президентом.

"Даже премьер-министр Михаил Мишустин сказал Путину, что действия Центробанка мешают усилиям правительства по поддержке экономики, находящейся под санкциями, сказали два человека", – указано в статье.

Глава России, в свою очередь, полностью доверяет Набиуллиной и ее действиям по спасению российской экономики, заявляют осведомители. Возможность ее замены на посту он не рассматривает. По слухам, глава ЦБ хотела уйти с должности не так давно, однако осталась из-за просьбы в Кремле.

Во время Прямой линии Путин указал, что в работе регулятора имееются недоработки. Тем не менее, ведомство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы снизить уровень инфляции в стране.

Ранее эксперты рассказали, как рост ключевой ставки отразится на простых россиянах.

Источник: Bloomberg
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